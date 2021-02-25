В Петербурге осудили восьмерых похитителей человека из ресторана в ТРЦ «Галерея»

Санкт Петербургский городской суд вынес приговор в отношении восьмерых фигурантов дела о похищении человека из ресторана в ТРЦ «Галерея» и вымогательстве денег.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, инцидент произошел в ноябре 2017 года. Соучастники напали на потерпевшего С. в ресторане «Чайхана №1» в торговом центре на Лиговском проспекте. Они угрожали ему пистолетом и потребовали передать 500 тыс. рублей. После они украли 37 тыс. рублей, автомобиль Hyundai Creta и сняли 23 тыс. с его банковской карты.

Далее под угрозой ножа они похитили наручные часы и мобильный телефон. Также злоумышленники потребовали С. связаться с родственниками, чтобы те перевели 150 тыс. рублей за освобождение потерпевшего.

В пресс-службе отметили, что соучастники создали целую вооруженную банду для нападения на петербуржцев с целью разбоя. У них было огнестрельное оружие и боеприпасы. Жертвами злоумышленников стали и другие люди. Пятерым потерпевшим они нанесли ущерб на сумму 530 тыс. рублей.

В итоге суд назначил шестерым фигурантам от 5 до 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Еще двоих приговорили к трем годам, но после оглашения приговора освободили в связи с полным отбытием наказания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Итальянской задержали мужчину, угрожавшего бармену пистолетом.