На Итальянской задержали мужчину, угрожавшего бармену пистолетом

Вооруженного посетителя бара отправили в полицию. Фото: ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"

Вооруженного посетителя бара отправили в полицию. Фото: ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"

В Центральном районе Петербурга мужчина после похода в бар направился в отделение полиции. Посетитель устроил потасовку, а позже и вовсе достал травматическое оружие.

Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, инцидент случился в одном из питейных заведений на Итальянской улице. Посетитель бара, выпив достаточное количество алкоголя, начал вести себя агрессивно и несдержанно. Ему не понравился бармен, с которым у него завязался конфликт. В итоге, нарушитель нанес работнику общепита удар по лицу, а позже стал угрожать пистолетом.

Персонал бара успел обратиться в правоохранительные органы, пока хулиган не применил оружие. Оперативный наряд Росгвардии задержал нарушителя и отправил его в отделение полиции. У мужчины изъяли травматический пистолет МР-79-9ТМ.

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