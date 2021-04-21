В Петербурге за неделю клещи покусали 18 человек

В Петербурге за неделю клещи покусали 18 человек
Клещи являются переносчиками опасных болезней. Фото: pixabay.com

Никто из горожан не успел заболеть инфекциями, которые передаются от насекомых.

В Санкт-Петербурге за неделю, с 5 по 11 апреля, в больницы обратились 18 человек, которых покусали клещи. Из них шестеро – это дети. Об этом сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе Роспотребнадзора.

Известно, что никто из тех, кто обращался за помощью, не успел заболеть клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающиеся от данных насекомых. Эксперты заявляют, что при обнаружении на себе клеща стоит обратиться к врачу, а клеща направить в лабораторию, чтобы понять, представляет ли он опасность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за неделю в Петербурге клещ напал на восемь человек. Сообщается, что в период с 29 марта по 4 апреля в Петербурге от клещевого энцефалита привилось 3048 человек.

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