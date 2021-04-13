За неделю в Петербурге клещ напал на восемь человек

В больницы Петербурга за неделю с укусом клеща обратилось восемь человек. Фото: lenobl.ru

В больницы Петербурга за неделю с укусом клеща обратилось восемь человек. Фото: lenobl.ru

Роспотребнадзор Северной столицы каждую неделю наблюдает за ситуацией с клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, которые передаются через укус. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по Петербургу.

С 29 марта по 4 апреля в больницы города из-за присасывания клещей обратилось восемь человек, при этом было двое детей.

Отмечается, что заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, которые передаются через укус, в Петербурге не зафиксировано.

Напомним, что при обнаружении клеща, его нужно аккуратно снять, или же сделать это у врача. Затем отправить насекомое на исследование.

Сообщается, что в период с 29 марта по 4 апреля в Петербурге от клещевого энцефалита привилось 3048 человек.

За ситуацией в регионе, по поводу заболеваний передаваемых укусом клеща, следит Управление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследователи Университета Рокфеллера считают, что заболевание мозга человека, которое передается через укус клеща, возможно лечить.