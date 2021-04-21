Выплаты, пандемия и образование: что за 78 минут успел сказать Владимир Путин в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду, 21 апреля, выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства подвел итоги прошедшего года и рассказал о том, как страна будет жить дальше.

Послание Федеральному собранию президента – по сути, главный документ, на котором базируется стратегическое планирование страны.

Сосредоточился на внутренних проблемах

Именно внутренним проблемам страны было посвящено послание президента. Владимир Путин подчеркнул, что пандемия стала непростым испытанием для России. При президент добавил: сам он не сомневался, что мы сможем это испытание преодолеть. Он поблагодарил медиков и ученых, — всех, кто внес свой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

О демографии и здравоохранении

Пандемия нанесла удар и по демографии страны. Как сказал Владимир Путин, страна должна вернуться к устойчивому росту численности населения и к 2030-му году довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет.

Президент поручил правительству реализовать дополнительные меры поддержки по противодействию различным болезням. С 1 июля, по его словам, будет запущена программа диспансеризации и профосмотров для россиян всех возрастов.

До конца года будет продлена программа кешбэка на туристические поездки по России, а родители детей смогут рассчитывать на компенсацию в 50% от стоимости путевок в лагеря.

Президент также указал на то, что до 2023-го года в сельскую местность отправят пять тысяч машин скорой помощи.

Бизнес

Владимир Путин не обделил вниманием пострадавший из-за пандемии бизнес. Он сообщил, что до конца 2021-го года правительство должно восстановить рынок труда. Будет также упрощен контроль несырьевых экспортеров, а по итогам года примут решение о «донастройке» налогового законодательства.

Новые выплаты

К июлю, заметил президент, в стране должны выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. С 1 июля введут новую выплату на детей в возрасте от восьми до 16 лет, которые воспитываются в неполным семьях. Родители-одиночки будут получать по 5 650 рублей в месяц.

Еще 6 350 рублей в месяц начнут получать беременные женщины, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Семьи со школьниками и будущими первоклассниками получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей.

Кроме того, матери смогут получать 100% оплаты больничных по уходу за ребенком до семи лет от заработной платы вне зависимости от стажа.

Образование, культура и наука

В России построят еще 1300 школ, рассчитанных на миллион детей и закупят более 1500 тысяч школьных автобусов.

Кураторы учебных групп в техникумах и колледжах получат надбавку в пять тысяч рублей. Именно столько сейчас получают классные руководители в школах.

В вузах в ближайшие два года появятся еще 45 тысяч бюджетных мест. Большинство из них получат регионы.

Президент также рассказал о создании президентского фонда культурных инициатив, через который только в этом году распределят 3,5 млрд рублей.

Более 1,5 трлн рублей до 2024-го года направят на гражданские научные исследования. В частности, это даст возможность организовать полностью независимое производство вакцин. Президент подчеркнул: при появлении новой опасной инфекции страна должна быть готова разработать эффективную тест-систему в течение четырех дней.

Климат и экология

России, сообщил президент, предстоит разработать и новые комплексные подходы в сфере энергетики, адаптировать отрасли к изменению климата, наладить контроль по борьбе с вредными выбросами, ввести на них квоты.

Поддержка регионов

В ходе послания президента было объявлено о беспрецедентных мерах по поддержке регионов. Он пообещал принять ряд мер по поддержке регионов с большими долгами. Так, часть коммерческого долга регионов, которая будет превышать 25% доходов, заместят бюджетными кредитами. Истекающие бюджетные кредиты при этом пролонгируют.

Международные интересы

Завершая разговор о внутренних проблемах, президент также рассказал о планах по строительству 120 млн кв. м жилья, развитии крупных инфраструктурных проектов. Владимир Путин предложил предоставить туристам возможность оформлять электронную визу за четыре дня.

Куда меньше внимания глава государства уделил международной политике. По словам президента, Москва на политической арене себя ведет «в высшей степени сдержанно».

«У России есть свои интересы, которые мы будем защищать в рамках международного права. В мире, к сожалению, похоже, все привыкли к незаконным санкциям в экономике, к грубым попыткам одних навязать свою волю другим… Недружественные акции в отношении России также не прекращается — к России цепляются по любому поводу. Это новый вид спорта», — сообщил президент. Он добавил, что страна будет давать ассиметричный ответ Западу.

«Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту, а где она будет проходить, это мы будем определять сами», — добавил он.

Владимир Путин также подчеркнул: Москва выступает за глобальную стабильность.

«Никто в мире не знал, с какой пандемией нам придется столкнуться. Но Россия и ее жители сделают все, чтобы отразить угрозу», — заключил президент и отметил: правительство должно сконцентрироваться на задаче развития и проработать меры до 1 июля этого года.