В реку Гладышевского заказника поселили 15 тысяч мальков лосося

Каждая особь весит всего 9 граммов.

Специалисты сегодня, 21 апреля, выпустили 15 тысяч мальков атлантического лосося в реку в заказнике «Гладышевский». Они нужны, чтобы сохранить единственную в городе популяцию жемчужница. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Известно, что каждая особь весит по девять граммов. На них есть специальные метки, на которых указано место рождения и выпуска рыб. Это помогает отследить их миграцию и то, насколько удачно проходит искусственное воспроизводство лосося.

Рыба также позволяет сохранить популяцию пресноводного моллюска, который занесен в Красную книгу. На данный момент благодаря малькам уже появились несколько особей жемчужницы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти 60 тысяч тонн лосося поступили из других стран в Петербург и Ленобласть в 2020 году.