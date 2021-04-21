В Петербурге на рынке школьного питания ищут картельный сговор

В Петербурге региональное управление ФАС России начало проверку в отношении поставщиков, которые обеспечивают питанием детские образовательные учреждения по государственным контрактам. Нарушителям грозит даже уголовная ответственность, если будут выявлены злоупотребления.

Рынок школьного питания в последнее время все чаще привлекает внимание СМИ. Вопросы вызывали качество питания, а также возможные картельные сговоры. Как сообщает «Мойка78», сумма, которая могла быть получена с нарушениями установленных законом процедур при проведении торгов, может достигать 1,5 млрд рублей.

В ФАС полагают, что в период с 2018-2020 года некоторые компании могли ограничить конкуренцию на торгах по организации питания в детских учреждениях. Они могли заранее договариваться между собой и создавать иллюзию конкуренции. В результате они могли получить доход, превышающий миллиард рублей.

По данным «Мойки78», проверка может затронуть ООО «Серна», ООО «Альфа-провиант», «Альфа-провиант+», ООО «Кавалер», ООО «Кавалер+», ООО «КШСП» и ООО «Альтаир».

К слову, ООО «Серна» и ООО «КШСП» в разные периоды возглавлял один человек — Наталия Евгеньевна Сорокина. Возможно, компания «КШСП» в прошлом называлась «КШСП Серна».

Ожидается, что предварительные итоги проверки УФАС будут известны 4 мая. Нарушителям грозит даже уголовная ответственность. По словам, президента Международной коллегии адвокатов Москвы «Почуев, Зельгин и Партнеры» Александра Почуева, в этом случае УФАС по Санкт-Петербургу будут применять стандартную процедуру расследования картельных сговоров.

«Если антимонопольный орган приходит к выводу о наличии картельного сговора — возбуждается дело о нарушении антимонопольного законодательства и, по общему правилу, направляются материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ», — отметил он.

Почуев также добавил, что достаточным доказательством преступления считается факт того, что заявки на торги подавали с одного IP-адреса, их готовили одни и те же лица, а цена контракта снижалась, но незначительно. Кроме того, один из участников предполагаемого картеля может сделать добровольное признание.

Отметим, что по указанной статье фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до миллиона рублей. При этом лицо может быть освобождено от ответственности, если оно первым из числа соучастников преступления добровольно сообщило о нем.