На КАДе Петербурга отремонтируют 44 участка за сезон

В Петербурге начали ремонт КАДа на федеральной трассе А-118, при этом запланировано заняться 44 участками дороги. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Северной столице отремонтируют примерно 80 километров дорожной полосы. А также заменят 14 деформационных швов на искусственных сооружениях.

Так, уже с 11 апреля выполняется замена деформационных швов на путепроводе над железнодорожной веткой Петербург – Мга по внутреннему и на мосту через Большую Охту по внешнему кольцу. Работы планируют завершить до конца апреля.

Швы заменят на мосту через реку Лубья по внутреннему кольцу и на путепроводе в створе проспекта Культуры. На внешнем кольце швы поменяют на путепроводе над железной дорогой от Кировска до поселка Мга, на двух путепроводах в районе пересечения КАД с Московским шоссе, на мосту и на двух эстакадах перед пересечением с проспектом Обуховской Обороны.

Ремонтировать КАД начали с 15 апреля. На данный момент убирают колейности, это делается на трех участках: от развязки на пересечении с Шафировским проспектом до развязки на пересечении с проспектом Культуры, от пересечения с проспектом Культуры до пересечения с проспектом Энгельса по внешнему кольцу, а также от развязки на пересечении с Ропшинским шоссе до развязки на пересечении с Таллинским шоссе по внешнему кольцу.

Отмечается, что на всех участках работ временно будет ограничена скорость движения.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы стоят в шестибалльных пробках утром 21 апреля