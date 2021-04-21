Петербуржцы стоят в шестибалльных пробках утром 21 апреля

В утренний час пик в Петербурге образовались пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет шесть баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30, пробки оцениваются на шесть баллов. Ближе к 10 утра ситуация на дорогах может измениться и составить пять баллов, и останется такой как минимум до 14 часов.

Самая крупная пробка собралась на КАД перед развязкой с Шафировским проспектом. Водителей ждет серьезный затор на внешнем кольце. Там произошло две автомобильные аварии проводятся дорожные работы.

По традиции стоят выезды из пригородов, проспект Стачек, улица Народного Ополчения, Кубинская улица и Витебский проспект. Заторы образовались на Октябрьской набережной, проспекте Большевиков, Народной улице,

Проезд затруднен на Индустриальном проспекте и проспекте Косыгина, проспекте Энергетиков.

Водители толкаются на набережной Обводного канала, площади Восстания, у Финляндского вокзала, на Дворцовой набережной, Литейном проспекте, у метро «Черная речка» и «Лесная», Светлановской площади и Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали об ограничениях движения на Литейном мосту с 20 апреля по 7 мая.