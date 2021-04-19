Петербуржцам рассказали об ограничениях движения на Литейном мосту с 20 апреля по 7 мая

Государственная административно-техническая инспекция предупредила водителей об ограничениях движения, которые введут на время ремонта Литейного моста.

На Литейном мосту продолжаются ремонтные работы по замене дорожного покрытия. В связи с этим с 20 апреля по 7 мая движение будет ограничено на участке Литейного проспекта от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной.

С 20 апреля по 5 мая движение будет затруднено на съездах с Воскресенской и Пироговской набережных на мост.

С 20 по 27 апреля на Литейном мосту перекроют средние полосы в обоих направления и закроют съезды с моста на улицу Академика Лебедева и с Пироговской набережной на мост.

С 28 апреля по 5 мая закроют крайние правые полосы в обоих направлениях моста.

С 6 мая для водителей будут полностью недоступны съезды с Пироговской набережной на мост и с моста на набережную Кутузова.

С 7 мая закроют движение при съезде с Воскресенской набережной на мост и с моста на Арсенальную набережную.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стал известен график, по которому из-за ремонта будут перекрывать Литейный мост.