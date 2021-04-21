В социальных сетях, на деревенских дорожках и в соседней комнате: как педофилы в Петербурге находят своих жертв

За минувшие сутки правоохранители Петербурга зарегистрировали три уголовных дела по факту насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении детей.

Так, 20 апреля на Ленинском проспекте задержи 30-летнего подозреваемого в развращении несовершеннолетней. По данным полицейских и следователей, безработный житель проспекта Героев 18 мая прошлого года, используя социальную сеть «ВКонтакте», приставал к 13-летней девочке.

При это в анамнезе у молодого человека — шесть судимостей, три из которых получены в юном возрасте. Он также привлекался к ответственности за кражи, разбой и вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних. В последний раз петербуржец совсем недавно освободился из мест не столь отдаленных, но теперь ему грозит очередное уголовное дело. Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Еще один случай насилия над несовершеннолетним был выявлен в ходе проверки неблагополучной семьи, проживающей на Бухарестской улице во Фрунзенском районе города. Инспекторы выяснили, что безработный 33-летний сожитель 29-летней петербурженки на протяжении нескольких месяцев издевался над её 10-летним сыном. К счастью, с ноября преступник находится в СИЗО — его арестовали за грабеж. Теперь личное дело мужчины пополнится новыми подробностями.

Не менее чудовищная история произошла совсем недавно, 12 апреля, в садоводстве «Разлив» города Сестрорецк. 21-летний юноша подкараулил девятилетнюю девочку на одной из линий, чтобы надругаться над ней. Пострадавшая рассказала обо всем отцу, индивидуальному предпринимателю, который, в свою очередь, обратился в полицию. В понедельник, 19 апреля, подозреваемый был задержан. Сейчас он находится под арестом, заведено уголовное дело.