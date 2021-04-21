На Мурманском шоссе произошло ДТП с семью машинами: проводится проверка

На Мурманском шоссе произошло ДТП с семью машинами: проводится проверка
Полицейские проводят проверку после ДТП с двумя пострадавшими. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В результате инцидента пострадали два человека, все остались живы.

Во Всеволожском районе сегодня, 21 апреля, произошла массовая авария. Ее участниками стали семь машин, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Мурманском шоссе – там, по предварительным данным, у автомобиля марки «КАМАЗ» отказали тормоза. Это стало причиной массовой аварии, в результате которой пострадали два человека – они получили травмы средней тяжести.

На месте инцидента работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Петербурга начала проверку после ДТП с участием ребенка.

Всеволожский район дтп новости СПб полиция


 

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