Второго обвиняемого в убийстве петербургского предпринимателя отправили в СИЗО

Мужчины обмотали бизнесмена скотчем и ударили по голове. От этого мужчина умер. Фото: Объединённая пресс-служба судов

Мужчины обмотали бизнесмена скотчем и ударили по голове. От этого мужчина умер. Фото: Объединённая пресс-служба судов

В Северной столице избрали меру пресечения второму обвиняемому в убийстве бизнесмена, тело которого нашли в паркинге в конце прошлого месяца, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Суд постановил взять Игоря Лагиева под стражу до 1 июня. Вину он признал частично, просил только домашний арест. Мужчину и его сообщника обвиняют в 105 статье УК РФ (убийство) и 162 статье УК РФ (разбой). Сообщник также находится под арестом.

Ранее Алборов и Лагиев напали на предпринимателя, подкараулив его в паркинге, дома № 18 на улице Адмирала Черокова. Мужчины обмотали бизнесмена скотчем и ударили по голове. От этого мужчина умер.

Затем злоумышленники взяли его ключи, пошли в его квартиру, встретили там женщину. Её тоже избили и связали. Взяв с собой деньги, телефон и часы убитого мужчины, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Полиция их содержала накануне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Калининский суд приговорил женщину к трем годам условно за «самонатыкание» на нож.