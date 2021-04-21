В Китае набирает популярность новый конкурент Tesla

Новый электромобиль от Xpeng набрал более 10 000 предзаказов за несколько дней. Модель P5 является конкурентом известного Model 3 от Tesla. Продажи электрокара начинаются только в конце года.

Цена предзаказа не дорогая — 100 юаней (1200 рублей). Стоимость машины пока организация не называет. Xpeng P5 разгоняется до 600 км в час.

Длина суперкара 4909 мм, колесная база — 2768 мм. Уникальность машины в автономном вождении. Система собирает информацию с 13 камер. Внутри автомобиля современная панель и медиасистема.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск обеднел на пять млрд долларов из-за новости о ДТП с участием Tesla. Известно, что в Техасе в ДТП погибли два человека – их электромобиль врезался в дерево. СМИ пишут, что в момент столкновения машина ехала в режиме автопилота.