Илон Маск обеднел на пять млрд долларов из-за новости о ДТП с участием Tesla

Акции компании снизились на 3,4% до 714 долларов.

Глава Tesla Илон Маск потерял около пяти миллиардов долларов после новости об аварии с участием электромобиля. Такая информация следует из данных Forbes Real-Time и торгов.

Известно, что в Техасе в ДТП погибли два человека – их электромобиль врезался в дерево. СМИ пишут, что в момент столкновения машина ехала в режиме автопилота. Сам Маск опровергает эти домыслы, уверяя, что владельцы машины не покупали функцию полного автономного вождения, а на дороге не было специальной дорожной разметки.

Напоминаем, что сейчас глава SpaceX и Tesla занимает третье место в рейтинге самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в более чем 174,6 миллиарда долларов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск по-русски отреагировал на новость про хакера из России, атаковавшего Tesla.