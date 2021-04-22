Пулково работает без отмен и задержек в четверг

Пулково работает без отмен и задержек в четверг
В Пулково в четверг не отменили и не задержали рейсы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня петербургский аэропорт работает в обычном режиме, поэтому пассажирам не придется тратить время, они должны улететь без каких-либо проблем. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Об этом стало известно в четверг, 22 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково 16 апреля задержали рейс до Новосибирска. Проявить терпение пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «S7».

авиарейсы аэропорт пулково


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказал, как предупредить появление гипертонии
Уборочная техника пока не добралась до Калининского и Петродворцового районов
Ночью на КАД произошло ДТП с участием лесовоза
Пулково работает без отмен и задержек в четверг
Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
Трудоустройство инвалидов работодателям субсидируют из бюджета Петербурга
В Японии предложили лечить шизофрению обычной пищевой добавкой
Первую серию нового шоу Натальи Водяновой о путешествиях по России покажут ...