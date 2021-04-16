В Пулково 16 апреля задерживается рейс до Новосибирска

Сегодня, 16 апреля, в петербургском аэропорту Пулково задержан один внутренний рейс. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «S7».

Самолет вылетит с опозданием. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс S7 5004 до Новосибирска. Изначально планировалось, что самолет поднимется в небо в 13:15, однако по неизвестным причинам рейс был задержан. Теперь вылет назначен на 13:55.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девочку-подростка из Казахстана выпустили из Пулково спустя двое суток.