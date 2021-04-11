Девочку-подростка из Казахстана выпустили из Пулково спустя двое суток

Томирис Айтжанову, прибывшую из Казахстана в Петербург на лечение, спустя двое суток выпустили из Пулково.

Об этом стало известно вечером воскресенья, 11 апреля. Как сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка, 15-летнюю девочку все-таки смог встретить дядя, ранее этого не получалось сделать из-за проблем с документами. Теперь ей удастся пройти курс лечения.

Напомним, несовершеннолетняя застряла в Пулково, поскольку во время ее прибытия из Казахстана изменились правила въезда, которые не позволяли ей отправиться в родные края.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 15-летняя девочка из Казахстана отправилась в Петербург одна и остановилась у родственников.