Из аэропорта Пулково два дня не может улететь девочка-подросток из Казахстана, лечившаяся в Петербурге

В Петербург проходить лечение прилетела из Казахстана 15-летняя Томирис Айтжанова, она не может оставить Пулково вот уже несколько суток, в результате проблем с документами. Об этом сообщает «78.ru».

Сообщается, что всего несколько часов как улетел очередной самолет до ее родины.

По некоторой информации, девочка отправилась в Петербург одна и остановилась у родственников.

Позднее, когда прошла лечение, собралась лететь обратно. Однако открылось, что у нее не так, как следует оформлены документы.

Пока девочка находилась в России, в силу вступили новые правила, которые не позволяют подростку отправиться в родные края.

В консульстве Казахстана, пока проблему не комментируют. При этом в аэропорту Пулково заявили, что они все делают по закону.

На данный момент вопрос Томирис Айтжановой пытаются решить.

Так, пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге сообщил, что по поводу подростка обращение не поступали, однако они знают о случившемся.

Отмечается, что миграционная служба омбудсмену пока не передала никакой информации. Несмотря на это, якобы, папа подростка уже обратился к консулу Казахстана.

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