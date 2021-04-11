Туристы из Индии в обсерваторе Петербурга столкнулись с проблемами в питании

Употребление говядины у индусов запрещено из уважения к коровам. Фото: Pixabay

Употребление говядины у индусов запрещено из уважения к коровам. Фото: Pixabay

Индийских туристов отправили в обсерватор в пансионат «Балтиец», где у них возникли сложности в вопросе питания. Об этом сообщает «78 канал».

Стало известно, что у индийских туристов случились некоторые трудности с едой. Ведь не едят многие привычные для россиян продукты питания. На завтрак индусам подали колбасу, которую они не едят.

Сообщается, что к туристам пансионат едет консул.

Напомним, что первая группа путешественников из Индии, которая решила посетить Северную столицу, с начала пандемии не может улететь из Петербурга. Так, 29 человек приехали в город на Неве лишь на 7 дней. Однако после поездки вернуться домой им не удалось, потому что четверо из них оказались заражены коронавирусной инфекцией.

Поэтому группа туристов пока не может отправиться домой, и их направили в обсерватор — в пансионат «Балтиец» в Петербурге на две недели.

Так, путешественники из Индии, контактировавшие с четырьмя зараженными ковид-19, пробудут в России еще 14 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Турция опровергла информацию о специальных тестах на коронавирус для въезда в страну.