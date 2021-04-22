Уборочная техника пока не добралась до Калининского и Петродворцового районов

Уборочная техника пока не добралась до Калининского и Петродворцового районов
На окраины Петербурга не доехала уборочная техника. Фото: скриншот карты Комитет по благосустройству

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 22 апреля дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, уборочная техника убирает улицы в Центральном, Петроградском, Адмиралтейском и Василеостровском районах. При этом в Калининском, Пушкинском, Красносельском, Выборском, Приморском районах концентрация вышедшей на уборку техники ниже.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование. Машины еще не доехали до Стрельны и Петергофа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.

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