Утром в понедельник в Петербурге ожидаются 6-балльные пробки

В Петербурге утром 22 апреля пробки будут до 6 баллов. Фото: скриншот / "Яндекс.Карты"

В Петербурге утром 22 апреля пробки будут до 6 баллов. Фото: скриншот / "Яндекс.Карты"

В Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 3 баллов. Петербургские водители стоят в пробках.

К девяти утра дорожная ситуация может осложниться. Загруженность на дорогах будет от 4 до 6 баллов.

Утром 22 апреля движение транспортных средств затруднено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», автомобильные заторы образовались на Малоохтинском, Заневском и Дальневосточном проспектах.

Ситуацию на дорогах города усложнили аварии. В частности, ДТП на КАД спровоцировало пробку на пересечении с Рябовским шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сегодня утром заторы на дорогах достигли 5 баллов. Горожане проводят начало рабочей недели в пробках.