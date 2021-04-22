В Петербурге 22 апреля ожидается потепление

В четверг, 22 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Условия погоды в Северной столице будут определяться тёплым сектором обширной циклонической депрессии. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды», — сказал Михаил Леус.

По его прогнозу, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон заметно подрастёт.

Днем столбики термометров покажут +13…+15 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +11…+16 градусов. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.