На Ленинском проспекте жена чуть не зарезала своего мужа

На Ленинском проспекте жена чуть не зарезала своего мужа
Инцидент произошел 21 апреля в квартире одного из домов по Ленинскому проспекту. Фото: google.ru/map

В Красносельском районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 21 апреля в квартире одного из домов по Ленинскому проспекту.

По предварительной информации, во время ссоры, возникшей после распития спиртных напитков, женщина ножом ударила в живот своего мужа. Мужчина госпитализировали в городскую больницу с ножевым ранением.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стражи порядка задержали гражданина, ударившего ножом пациента Областной туберкулезной больницы в Шведском проезде в Тихвине. Причиной разгоревшегося конфликта между больными стали неприязненные отношения.

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