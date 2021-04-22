В Калининском районе мужчина получил ножевое ранение от неизвестного

В Калининском районе мужчина получил ножевое ранение от неизвестного
Улица Замшина, дом 27. Фото: скриншот "Яндекс Панорамы"

В Петербурге в Калининском районе города мужчина получил ножевое ранение прямо на улице. Об этом стало известно Gazeta.spb.ru.

В Калининском районе на улице Замшина 37-летнего мужчину обнаружили с ножевым ранением бедра. Правоохранители установили, что накануне ночью потерпевшего забрала бригада скорой помощи в больницу.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии с колото-резанной раной левого бедра с повреждением суставов и травматическим шоком 2 степени.

Известно, что мужчина официально нигде не работает. По словам потерпевшего, нападавший был ему неизвестен. Полиция изъяла следы рук, биоматериалы и зажигалку, чтобы исследовать на ДНК.

Известно, что видеонаблюдение на данном участке отсутствует. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге конфликт двух граждан Узбекистана закончился поножовщиной.

калининский район новости СПб ножевое ранение происшествие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчину до этого пять раз сидевшего задержали по подозрению в ...
Вакцинация на дому и 23 тысячи COVID-тестов за сутки: коронавирус в ...
В Петербурге возбудили уголовное дело на уроженца Смоленска, призывавшего в ...
В Петербурге «заминировали» 23 объекта — ФСБ, «Единую ...
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 23 тыс. человек
В Ленобласти не случилось протестных акций в защиту блогера Алексея Навального
В Колпинском районе Петербурга расселяют дома по программе реновации
В Калининском районе мужчина получил ножевое ранение от неизвестного