В Калининском районе мужчина получил ножевое ранение от неизвестного

В Петербурге в Калининском районе города мужчина получил ножевое ранение прямо на улице. Об этом стало известно Gazeta.spb.ru.

В Калининском районе на улице Замшина 37-летнего мужчину обнаружили с ножевым ранением бедра. Правоохранители установили, что накануне ночью потерпевшего забрала бригада скорой помощи в больницу.

Его госпитализировали в тяжелом состоянии с колото-резанной раной левого бедра с повреждением суставов и травматическим шоком 2 степени.

Известно, что мужчина официально нигде не работает. По словам потерпевшего, нападавший был ему неизвестен. Полиция изъяла следы рук, биоматериалы и зажигалку, чтобы исследовать на ДНК.

Известно, что видеонаблюдение на данном участке отсутствует. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге конфликт двух граждан Узбекистана закончился поножовщиной.