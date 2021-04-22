В Калининском районе мужчина получил ножевое ранение от неизвестного

В Петербурге в Калининском районе города мужчина получил ножевое ранение прямо на улице. Об этом стало известно Gazeta.spb.ru.
В Калининском районе на улице Замшина 37-летнего мужчину обнаружили с ножевым ранением бедра. Правоохранители установили, что накануне ночью потерпевшего забрала бригада скорой помощи в больницу.
Его госпитализировали в тяжелом состоянии с колото-резанной раной левого бедра с повреждением суставов и травматическим шоком 2 степени.
Известно, что мужчина официально нигде не работает. По словам потерпевшего, нападавший был ему неизвестен. Полиция изъяла следы рук, биоматериалы и зажигалку, чтобы исследовать на ДНК.
Известно, что видеонаблюдение на данном участке отсутствует. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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