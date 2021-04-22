В Ломоносове задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней

В Ломоносове задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней
Полиция выясняет обстоятельства изнасилования. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ломоносове задержан мужчина по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

В полицию обратилась женщина, проживающая, на улице Красного флота, и рассказала о том, что в отношении её несовершеннолетней дочери совершены насильственные действия сексуального характера.

По месту жительства заявителя был задержан её сожитель – мужчина 1980 года рождения, неработающий.

В отношении подозреваемого составлен административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова обвинили в педофилии, о якобы приставал к мальчику в детском лагере, где работал вожатым. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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