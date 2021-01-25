Актера из «Улиц разбитых фонарей» обвинили в педофилии: он находится под подпиской о невыезде

Данные о Струкове не комментируются. Фото: кадр из "Улицы разбитых фонарей"

Данные о Струкове не комментируются. Фото: кадр из "Улицы разбитых фонарей"

Пока что информацию официально не подтверждали.

Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Никита Струков стал фигурантом уголовного дела. Его якобы обвинили в педофилии, о чем сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» в понедельник, 25 января. Стоит отметить, что данные официально не подтверждались.

По предварительным данным, артист приставал к мальчику 15 лет. Парень рассказал, что познакомился со Струковым в детском лагере в Ленинградской области. Там актер подрабатывал вожатым и сдружился с некоторыми ребятами. Подросток отметил, что Струков пригласил его в гости на Канонерский остров, где и начал приставать.

О случившемся узнали родители мальчика и обратились в полицию. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как «работал» педофил из Янино с 12 жертвами на счету.