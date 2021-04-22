В Петербурге двое мужчин пытались проникнуть в прокуратуру через чердак

Полиция Петербурга ищет двух мужчин, которые через крышу пытались залезть в прокуратуру города. Фото: google.ru/maps

Полиция Петербурга ищет двух мужчин, которые через крышу пытались залезть в прокуратуру города. Фото: google.ru/maps

Попытка проникновения в помещение городской прокуратуры не удалась.

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, которые через крышу пытались залезть в прокуратуру города.

Как стало известно gazeta.spb.ru, двое неизвестных попытались проникнуть в здание прокуратуры на Почтамтской улице, 2. Инцидент произошел вечером 21 апреля.

В здании сработала тревожная кнопка. Увидев сотрудников полиции злоумышленники скрылись с места происшествия

На вид молодым людям 20-25 лет. Один из низ был одет в спортивную куртку с тремя полосками на рукавах и кроссовки красного цвета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что посетители магазина на улице Шелгунова, 4 вызвали полицию с сообщением о грабеже. Прибывшие на место стражи порядка установили, что трое мужчин вошли в магазин, взяли с прилавка продукты и попытались пронести их мимо кассы.