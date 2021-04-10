Трое с молотком и перцовкой ограбили супермаркет на Шелгунова и сбежали

Трое с молотком и перцовкой ограбили супермаркет на Шелгунова и сбежали
Злоумышленники ограбили супермаркет на улице Шелгунова. Фото: ГУ МВД по СПб

В Невском районе полиция разыскивает трех злоумышленников, ограбивших сетевой продуктовый магазин.

По информации ГУ МВД по Петербургу, днем 9 апреля посетители магазина на улице Шелгунова, 4 вызвали полицию с сообщением о грабеже. Прибывшие на место стражи порядка установили, что трое мужчин вошли в магазин, взяли с прилавка продукты и попытались пронести их мимо кассы. Администратор магазина и продавец побежали за ними, пытаясь их задержать.

Все закончилось дракой, в ходе которой один из грабителей ударил молотком по затылку администратору, а второй залил перцовкой прибежавшего на помощь директора магазина. После этого грабители сели в «Хендай Солярис» и скрылись с места происшествия.

Администратору магазина, которого ударили молотком, оказали медицинскую помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Преступников разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дебошир взялся за штык-нож, пытаясь подать заявление в прокуратуру в Петербурге.

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