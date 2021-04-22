В Петербурге возбудили уголовные дела против детского врача по статье «Развратные действия»

В Петербурге в Адмиралтейском районе были возбуждены уголовные дело по статье «Развратные действия». Об этом стало известно Gazeta.spb.ru.

Ранее выяснилось, что в прошлом году 11 августа 33-летняя женщина сообщила полиции о совершении развратных действий в отношении ее 13-летнего сына врачом.

Так, в кабинете ультразвуковой диагностики в детской поликлинике 36-летний врач совершил развратные действия в отношении ребенка.

Мужчину задержали на проспекте Римского-Корсакова и возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». Тогда мужчину арестовали и поместили в Следственный изолятор.

Накануне после проведения оперативно-следственных мероприятий стало ясно, что мужчина совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних в период с января по июня прошлого года не менее пяти раз. Жертвами оказались пациенты одной и той же поликлиники 16-ти лет и 13-ти.

Мера пресечения врача не изменялась.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что 62-летнему петербуржцу предъявлено обвинение в совершении развратных действий с подростками.