62-летнему петербуржцу предъявлено обвинение в совершении развратных действий с подростками

62-летнему петербуржцу Следственные органы предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Развратные действия». Об этом сообщает Следственного комитета России по Петербургу.

По информации следствия, 62-летний мужчина в период с октября 2019 года по январь 2021 года трижды совершал развратные действия, при том, в отношении подростков.

Так, обвиняемый, по некоторым данным, в Кировском районе Петербурга предпринял три эпизода развратных действий в отношении трех подростков, двое из них были 15-летние, а третий 17-летний.

На данный момент решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. На этом расследование уголовного дела не закончено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Следственный отдел по Курортному району расследует уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера соединенные с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей.