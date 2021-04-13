В Петербурге мужчине предъявлено обвинение за избиение, изнасилование и покушение на убийство своей жены

Следственный отдел по Курортному району Петербурга расследует уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера соединенные с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей. Об этом сообщает Следственный комитет России по Петербургу.

В ходе следственных действий был задержан 44-летний мужчина.

На данный момент ему предъявили обвинение, и вскоре будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Выяснилось, что обвиняемый ночью пятого апреля в квартире жестоко избил свою супругу, изнасиловал ее, а потом навел на нее охотничье ружье.

В этом момент за несчастную женщину вступились их малолетние дети.

Поэтому злоумышленник не смог довести до конца свой преступный умысел.

В настоящее время выясняются детали обстоятельств произошедшего, а расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге арестован нефролог Земченков, который 10 лет скрывал убийство и расчленение своей жены