Макаров пообещал выбрать почетных граждан Петербурга в этом году

Петербургские депутаты, судя по всему, не планируют повторять предыдущий опыт, и намереваются выбрать почетных граждан Северной столицы. Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров назвал это целым «событием». До 2020-го года парламентарии не могли назвать почетных граждан два раза подряд.

О предстоящем выборе почетных граждан председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров сообщил на брифинге после заседания в Мариинском дворце в четверг, 22 апреля. Спикер отметил, что депутаты в этом году выберут почетных граждан.

«Это будет событие в Санкт-Петербурге», — сказал Макаров.

В марте этого года стало известно, что на звание почетного гражданина будут претендовать директор Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский, народный артист РФ Борис Эйфман, научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев и генеральный директор «Биокад» Дмитрий Морозов.

Отметим, что только в 2020-м году петербургские депутаты прервали серию, когда в парламенте отказывались выбирать почетных граждан.

В прошлом году это звание присвоили директору Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгению Шляхто и начальнику ГУП «Петербургский метрополитен» Владимиру Гарюгину.

До этого депутаты не могли определиться с выбором. В 2019-м году на звание претендовали режиссер Александр Сокуров, ректор Европейского университета Борис Фирсов и народная артистка СССР Эдита Пьеха. Тогда депутат Борис Вишневский уже отмечал, что отказ от выбора почетных граждан – «удар по репутации ЗакСа». Провести выборы спикера Макарова просили и актер Олег Басилашвили, а также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Выбор сделан так и не был.

В 2018-м году на звание кроме Сокурова и Фирсова также претендовали математик Марк Башмаков, Борис Рачков и заслуженный тренер России по футболу Герман Зонин.

По закону ЗакС имеет право избирать почетных граждан не реже, чем раз в пять лет.

Получившие такое звание граждане, бесплатно пользуются всем видом транспорта, могут вносить вопросы на рассмотрение ЗакСа и правительства Петербурга, безотлагательно быть приняты председателем ЗакСа, губернатором и другими должностными лицами.