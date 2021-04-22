«Mercedes Benz», 14 млн рублей, валюта и машинка для пересчета денег: как жила банда телефонных мошенников в Петербурге

При обыске изъяли 14 млн рублей, множество телефонов и банковских карт, иностранную валюту и машинку для пересчета денег. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

При обыске изъяли 14 млн рублей, множество телефонов и банковских карт, иностранную валюту и машинку для пересчета денег. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Северной столице ежедневно несколько человек становятся жертвами телефонных мошенников. Как правило, они представляются сотрудниками банков и выманивают у людей крупные суммы, вплоть до миллионов рублей. При этом отследить и задержать мошенников крайне сложно, но сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти при содействии Росгвардии удалось раскрыть банду из 13 человек.

По версии правоохранителей, злоумышленники использовали сервис подмены абонентского номера, чтобы идентифицировать входящий звонок было невозможно. Жертв мошенники искали в похищенных базах персональных данных клиентов различных банков.

Преступники действовали по стандартной схеме: запугивали граждан тем, что их сбережения находятся в опасности, и обманом заставляли переводить деньги на подконтрольные счета. Поступившие средства оперативно обналичивались или переводились в криптовалюту.

Аферисты придерживались четкого распределения обязанностей, чтобы схема была как можно более надежной: кто-то занимался обзвоном, кто-то — обналичиванием добычи, другие — координацией членов банды, переводом и легализацией и полученных денег и так далее. Офис преступников находился на проспекте Космонавтов.

Злоумышленники причастны к десяткам мошеннических эпизодов не только в Петербурге и Ленобласти, но и в Пермском крае. Каждый удачный звонок приносил аферистам от 100 тысяч до 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), в рамках которого задержаны 13 участников группировки, среди них как мужчины, так и женщины. Четверо оставлены под стражей, остальных отпустили под подписку о невыезде.

По итогам обысков по месту жительства фигурантов уголовного дела правоохранители изъяли 14 млн рублей, иностранную валюту, машинку для пересчета денег, несколько десятков мобильных телефонов и банковских карт, а также Mercedes-Benz GLА. Расследование не завершено, полиция и следователи устанавливают точное количество участников группировки и возможную причастность мошенников к другим преступным эпизодам.