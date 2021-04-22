В Росгвардии не подтвердили, что сотрудник пострадал на несогласованной акции

Сотрудник Росгвардии действительно пострадал накануне в Петербурге, однако со вчерашней несогласованной акцией это не связано даже по времени. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сотрудник Росгвардии просто подвернул правую ногу. Ему оперативно оказали помощь, сейчас с ним все в порядке.

Напомним, 21 апреля в некоторых городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало официальные данные о численности несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.