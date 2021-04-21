МВД сообщает о 4,5 тысячах участников несогласованной акции в Петербурге

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало официальные данные о численности несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

«По данным на 20:30 21 апреля 2021 года в мероприятии принимает участие около 4,5 тысяч человек. Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждают о предусмотренной законодательством ответственности за нарушения правопорядка», — говорится в официальном сообщении регионального управления МВД.

Уточняется, что охрану порядка обеспечивают сотрудники МВД и представители других правоохранительных структур.

Ранее Gazeta.SPb уже писала о том, что на Сенной площади идут массовые задержания.