На Сенной идут массовые задержания

В Петербурге начались массовые задержания, как только участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального добрались до Сенной площади.

Незаконная акция проходит в Петербурге в среду, 21 апреля, и длится уже второй час. Сторонники Алексея Навального прошли от Дворцовой площади до Сенной через Сенатскую площадь, Мариинский дворец, переулок Гривцова и набережную канала Грибоедова.

На Сенной площади протестующих встретили правоохранители. Там и начались массовые задержания. В автозаки уводят всех, кто не покинул площадь.

Часть протестующих покидает Сенную площадь по улице Ефимова и движется в сторону набережной Фонтанки. Еще часть, судя по всему, рассчитывала скрыться в вестибюле станции метро «Сенная площадь» — участников несогласованной акции вывели оттуда правоохранители.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, в топе были слышны взрывы петард.