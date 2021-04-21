Толпа с зажженными фонариками двинулась к Сенной площади, слышен взрыв петард

В Петербурге участники несогласованной акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального продолжают шествие. Теперь они направились к Сенной площади.

В среду, 21 апреля, в Петербурге проходит несанкционированная акция. Она началась у Дворцовой площади. Позже протестующие двинулись через Сенатскую площадь к Мариинскому дворцу, а теперь направляются к Сенной площади. Участники блокируют автомобильное движение.

В поддержку Алексея Навального в топе начали включать фонарики на мобильных телефонах. Слышны взрывы петард.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что часть протестующих решили обойти правоохранителей, перекрывших переулок Гривцова, по дворам.