Толпа с зажженными фонариками двинулась к Сенной площади, слышен взрыв петард

Толпа с зажженными фонариками двинулась к Сенной площади, слышен взрыв петард
Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге участники несогласованной акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального продолжают шествие. Теперь они направились к Сенной площади.

Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В среду, 21 апреля, в Петербурге проходит несанкционированная акция. Она началась у Дворцовой площади. Позже протестующие двинулись через Сенатскую площадь к Мариинскому дворцу, а теперь направляются к Сенной площади. Участники блокируют автомобильное движение.

Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В поддержку Алексея Навального в топе начали включать фонарики на мобильных телефонах. Слышны взрывы петард.

Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что часть протестующих решили обойти правоохранителей, перекрывших переулок Гривцова, по дворам.

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