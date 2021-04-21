Участники несогласованной акции разбредаются по дворам у переулка Гривцова

Участники несогласованной акции разбредаются по дворам у переулка Гривцова
Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге второй час продолжается несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Участники проделали путь от Дворцовой площади к переулку Гривцова через Мариинский дворец. Переулок перекрыли правоохранители, так что сторонникам Навального пришлось разбредаться по дворам.

Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Встретив ОМОН у ЗакСа, участники несанкционированной акции двинулись по Фонарному переулку и вышли на набережную канала Грибоедова. После толпа намеревалась выйти к набережной Мойки по переулку Гривцова, но не получилось – дорогу перекрыли правоохранители.

Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Одна часть протестующих решила обойти их по дворам, другая – отправилась обратно в сторону канала Грибоедова.

Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в центре Петербурга временно приостановили движение троллейбусов.

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