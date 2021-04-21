В центре Петербурга останавливают движение троллейбусов, пока участники несогласованной акции блокируют дороги

В центре Петербурга останавливают движение троллейбусов, пока участники несогласованной акции блокируют дороги
Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В центре Петербурга временно остановили движение троллейбусов, пока в Северной столице проходит несогласованная акция сторонников оппозиционера и блогера Алексея Навального. Протестующие, тем временем, и сами перекрывают дороги.

Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

О временной приостановке движении троллейбусов в среду, 21 апреля, сообщает комитет по транспорту. Уточняется, что по Невскому проспекту перестали ходить троллейбусы №№1, 5, 7, 10, 11, 22, по Гороховой — №17 и по Садовой – трамвай №3.

Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Как сообщала Gazeta.SPb, наткнувшись на силовиков со щитами у Дворцовой площади, сторонники Навального двинулись в Александровский сад, оттуда на Сенатскую площадь, а далее – к Мариинскому дворцу. Позже протестующие вышли в Фонарный переулок, где заблокировали автомобильное движение, а затем – на набережную канала Грибоедова.

Несогласованная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Отметим, что в ходе несогласованной акции уже задержали нескольких человек, а у Мариинского дворца ОМОН начал разгон участников несогласованной акции.

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