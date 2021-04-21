Правоохранители перекрывают подходы к Александровскому саду – там собрались сторонники Навального

Участники несогласованной акции в Петербурге, наткнувшись на правоохранителей у Дворцовой площади, отправились в Александровский сад. Подходы к нему уже перекрывают.

Несколько десятков человек собрались в Александровском саду. Туда они пошли, наткнувшись на перекрытия и силовиков со щитами у Дворцовой площади. Как писала Gazeta.SPb, на площадь вечером в среду, 21 апреля, горожан и гостей города пускают только по билетам в Эрмитаж.

Отметим, что ограждения и правоохранители выставлены вдоль Невского проспекта, на Думской улице – автозаки.

Передвигаться сейчас по Невскому проспекту непросто и пешеходам, и автомобилистам.

Метро в Северной столице продолжает работать в обычном режиме.