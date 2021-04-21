Дворцовую площадь окружили силовики со щитами, но в Эрмитаж пускают

В Петербурге вечером 21 апреля Дворцовую площадь закрыли для пешеходов. Ее, как и другие улицы Петербурга оцепили правоохранители. Посетителей Эрмитажа пускают по билетам в музей.

Перед несогласованной акцией сторонников оппозиционера и блогера Алексея Навального в центре Петербурга начали собираться правоохранители. Силовиков выстраивают вдоль Невского проспекта и вокруг Дворцовой площади.

На Думской улице выстроились автозаки, а по сторонам Невского проспекта – уборочная техника.

В настоящее время перекрыты все подходы к Дворцовой площади. Несмотря на это, посетителей Эрмитажа пропускают в музей при предъявлении билета.

Напомним, что несогласованные акции проходили в Петербурге и зимой.