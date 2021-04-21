Дворцовую площадь окружили силовики со щитами, но в Эрмитаж пускают

Дворцовую площадь окружили силовики со щитами, но в Эрмитаж пускают
Дворцовая площадь 21.04. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге вечером 21 апреля Дворцовую площадь закрыли для пешеходов. Ее, как и другие улицы Петербурга оцепили правоохранители. Посетителей Эрмитажа пускают по билетам в музей.

Петербург в ожидании несогласованной акции. Фото: Gazeta.SPb

Перед несогласованной акцией сторонников оппозиционера и блогера Алексея Навального в центре Петербурга начали собираться правоохранители. Силовиков выстраивают вдоль Невского проспекта и вокруг Дворцовой площади.

Петербург в ожидании несогласованной акции. Фото: Gazeta.SPb

На Думской улице выстроились автозаки, а по сторонам Невского проспекта – уборочная техника.

В настоящее время перекрыты все подходы к Дворцовой площади. Несмотря на это, посетителей Эрмитажа пропускают в музей при предъявлении билета.

Петербург в ожидании несогласованной акции. Фото: Gazeta.SPb

Напомним, что несогласованные акции проходили в Петербурге и зимой.

алексей навальный дворцовая площадь несогласованная акция новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Участники несогласованной акции собрались на Сенатской площади
Ловрен все еще восстанавливается после травмы и не сыграет с «Ротором»
Правоохранители перекрывают подходы к Александровскому саду – там собрались ...
В Петербурге нефролог, обвиняемый в расчленении жены, отказался признавать вину
Малком допускает возможность выступления за сборную России
Дворцовую площадь окружили силовики со щитами, но в Эрмитаж пускают
На КАД между развязками с Энгельса и Культуры перекроют две полосы движения
В социальных сетях, на деревенских дорожках и в соседней комнате: как ...