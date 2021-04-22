Посетитель магазина на Московском попытался пронести мимо касс дрель и футболку, но был задержан

В Московском районе Петербурга задержали мужчину, укравшего товары в магазине. Оказалось, что он уже был ранее судим.

Преступный инцидент произошел 20 апреля. Персонал магазина воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, после чего к месту происшествия прибыли бойцы Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе петербургского УВО ВНГ, задержанным оказался житель Новгородской области, который с помощью кусачек снял магнитные бирки с дрели-шуруповерта и футболки, а затем пронес товары через кассовый узел.

Сумма ущерба составила 6 500 рублей. Мужчину передали сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что постоялец петербургской гостиницы открыто похитил iPhone и попался Росгвардии.