Суд не изменил меру пресечения нефролога Земченкова после его отказа от своего чистосердечного признания

Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию на решение Октябрьского районного суда Северной столицы по поводу заключения под стражу Александра Земченкова, которого обвиняют по статье «Убийство». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Известно, что защита Земченкова ходатайствовала об отмене постановления суда, а также просила переизбрать Земченкову меру.

Обвинение же не согласилось с защитой. При этом адвокат потерпевшего поддержал сторону защиты. То есть просил, как максимальную меру, домашний арест.

Однако прокурор просил отказать в удовлетворении жалобы. Таким образом постановление районного суда оставлено без изменений.

Напомним, что 21 апреля Александр Земченков поменял свои показания, заявив, что дал чистосердечное признание под давлением. Бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков отказался признавать свою вину по делу об убийстве супруги.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что квартиру бывшего нефролога Петербурга Александра Земченкова, задержанного за убийство и расчленение собственной жены 11 лет назад, обокрали.