Суд не изменил меру пресечения нефролога Земченкова после его отказа от своего чистосердечного признания

Суд не изменил меру пресечения нефролога Земченкова после его отказа от своего чистосердечного признания
Меру пресечения Земченкову не изменили. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию на решение Октябрьского районного суда Северной столицы по поводу заключения под стражу Александра Земченкова, которого обвиняют по статье «Убийство». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Известно, что защита Земченкова ходатайствовала об отмене постановления суда, а также просила переизбрать Земченкову меру.

Обвинение же не согласилось с защитой. При этом адвокат потерпевшего поддержал сторону защиты. То есть просил, как максимальную меру, домашний арест.

Однако прокурор просил отказать в удовлетворении жалобы. Таким образом постановление районного суда оставлено без изменений.

Напомним, что 21 апреля Александр Земченков поменял свои показания, заявив, что дал чистосердечное признание под давлением. Бывший главный нефролог Петербурга Александр Земченков отказался признавать свою вину по делу об убийстве супруги.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что квартиру бывшего нефролога Петербурга Александра Земченкова, задержанного за убийство и расчленение собственной жены 11 лет назад, обокрали.

александр земченков городской суд санкт-петербурга новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На пустыре в Пушкине нашли 16 ртутьсодержащих ламп
В Ленобласть доставлены первые 1560 комплектов вакцины «КовиВак» ...
Посетитель магазина на Московском попытался пронести мимо касс дрель и ...
Суд не изменил меру пресечения нефролога Земченкова после его отказа от ...
Петербуржцы стали в три раза больше читать романы Владимира Набокова
Строительная компания Setl Group возведет две новые очереди ЖК «Солнечный город»
Постоялец петербургской гостиницы открыто похитил iPhone и попался Росгвардии
В Ленобласти нарушителей весенней просушки проверят на уплату налогов