Как медом намазано: за три месяца больше 50% автомобильных краж во Всеволожском районе случились в Мурино

В Мурино чаще всего воруют автомобили. Фото: lenobl.ru

В Мурино чаще всего воруют автомобили. Фото: lenobl.ru

За первые три с небольшим месяца нынешнего года показатель угона автомобилей добрался уже до 52%. Об этом сообщает «Peterburg2».

В прошлом году в Мурине по поводу угона автомобилей обращались лишь 19% ото всех хищений машин. В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области объяснили неутешительную статистику в наиболее людном районе Ленобласти.

В органах рассказали, что на всей территории Всеволожского района Ленобласти в прошлом году случилось 283 хищения. Из них 53 кражи в Мурино.

За три месяца 2021 года было 27 обращений о краже автотранспорта. При этом семь из них взяли у владельцев, чтобы просто покататься.

Однако Мурино впереди планеты всей — 14 случаев угона, что составляет 52% от общего числа хищений, Сообщается, что после кражи нашли только два автомобиля — это только 4%

Во всем же Всеволожском районе данные за прошлый год тоже далеко невеселые. Раскрыты только 25 дел — 9% от общего числа угонов.

В Мурино угонщикам особенно интересны такие марки авто как «KIA» и «Hyundai». Интересно, что именно эти машины наиболее популярны среди россиян.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что В Петербурге задержали угонщика иномарок.