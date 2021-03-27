В Петербурге задержали угонщика иномарок

В Петербурге задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в угоне автомобилей Mazda. На его счету как минимум две угнанные машины, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

В полицию обратился 26-летний мужчина и сообщил, что у него угнали автомобиль Mazda-6 стоимостью 1,48 млн рублей. Машину находилась у дома 7/6 по Кушелевской дороге. После угона ее нашли в Вырице, на улице Черняховского.

Также 31-летний дизайнер-архитектор сообщил в полицию об угоне своего автомобиля стоимостью 1,25 млн рублей. Угнанный автомобиль нашли на Ленинградской улице во Всеволожске. Оба эпизода расследуются по статье «Кража».

По подозрению задержан 38-летний мужчина без определенного места жительства. Машины вернули владельцам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратился 23-летний мужчина, работающий продавцом в магазине. Он рассказал, что обнаружил пропажу своего ВАЗ-21070 стоимостью 70 тыс. рублей.