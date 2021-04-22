Фасады Благовещенской церкви Александро-Невской лавры отреставрируют к 1 сентября

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил завершить реставрацию фасадов Благовещенской церкви. На комплексное восстановление выделили около 500 млн рублей.
В четверг, 22 апреля, глава Северной столицы внимательно осмотрел лавру и помещения, которые будут отремонтированы в честь 800-летнего юбилея князя Александра Невского.
Как сообщили на сайте Администрации города, к настоящему моменту научно-проектная документация для проведения работ уже разработана и согласована с КГИОП.
Сейчас проводятся последние согласования перед началом ремонтных работ. Комплексная реставрация Александро-Невской лавры начнется 1 июня. Объекты будут сданы в эксплуатацию к 1 сентября.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отреставрируют объекты культурного наследия за 2 млрд рублей.