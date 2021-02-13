В Петербурге отреставрируют объекты культурного наследия за 2 млрд рублей

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что несмотря на трудности, город будет продолжать реставрацию исторических зданий. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что несмотря на трудности, город будет продолжать реставрацию исторических зданий. Фото: gov.spb.ru

Власти Северной столицы выделили из бюджета города более 2 млрд рублей на реставрацию объектов культурного наследия по программе КГИОП.

Как сообщает Смольный, будут реставрироваться фасады и интерьеры знаковых памятников города. На ряде объектов продолжатся работы, которые были начаты ранее. Планируется привести в исходный вид более 60 объектов.

«В числе новых объектов – колокольня Николо-Богоявленского Морского собора, подворье Коневецкого монастыря (Загородный пр., 7), дача Орлова в Стрельне, часовня Троицкого собора на Измайловском проспекте, семинарский корпус с южными воротами Александро-Невской лавры», – говорится в сообщении администрации города.

Кроме этого, продолжатся работы по реставрации фасадов Казанского собора, Гатчинского дворца, здания министерства народного просвещения и других памятников культуры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный сократит вдвое поддержку бизнеса в 2021 году.