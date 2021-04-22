Дрозденко: Ленобласть развивает прозрачную и эффективную систему обращения с отходами

Ленинградская область продолжает встраивать эффективную и прозрачную систему обращения с отходами. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, регион подтвердил отказ от технологии сжигания отходов и сейчас на согласовании и доработке находится единая с соседним Петербургом концепция обращения с ТКО. Специально для этого создан единый для двух регионов «Невский экологический оператор».

Как сообщили в пресс-службе региона, для единого в Ленобласти экологического оператора строится завод с системой глубокой переработки отходов на территории промзоны «Фосфорит» в Кингисеппском районе области.

Кроме того, определяются площадки, на которых разместятся производства по переработке отходов Петербурга, как этого требует законодательство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов и Дрозденко согласовали схему обращения с отходами.