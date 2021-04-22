В Петербурге задержали руководство группы компаний-перевозчиков за махинации с кредитами на 8 млн

Собственник компаний ранее уже был судим за аналогичное преступление. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Собственник компаний ранее уже был судим за аналогичное преступление. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге задержано руководство группы компаний-перевозчиков, подозреваемых в мошенничестве с получением кредитов на бизнес. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранителям удалось раскрыть схему злоумышленников. Так, мужчины, вступив в сговор с работниками одного из банков, заключали кредитные договоры на финансирования хозяйственной деятельности фирмы. При этом они предоставляли недостоверные сведения о реальном финансовом состоянии организации.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, в общей сложности злоумышленникам удалось оформить кредиты на сумму около 8 млн рублей. Возвращать деньги они не собирались.

В результате оперативных мероприятий был задержан 43-летний владелец ряда компаний, который уже был судим. Его заключили под стражу. Также стражи порядка поймали двоих директоров, указанной группы компаний. Им назначен запрет определенных действий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как жила банда телефонных мошенников в Петербурге. Каждый удачный звонок приносил аферистам от 100 тысяч до 1,5 млн рублей.